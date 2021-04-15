5 ملايين درهم من «الإمارات الإسلامي» لحملة «100 مليون وجبة»

دبي (الاتحاد)

أعلن الإمارات الإسلامي، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات، عن تقديمه 5 ملايين درهم لدعم حملة 100 مليون وجبة، الحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام، والهادفة إلى تقديم الدعم الغذائي للفئات المهمشة والأسر المتعففة في 20 دولة عربية وأفريقية وآسيوية خلال شهر رمضان المبارك. وتندرج «حملة 100 مليون وجبة» تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد العالمية بالتعاون مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وبرنامج الغذاء العالمي والمؤسسات الإنسانية والخيرية المختصة في الدول التي تشملها الحملة، بالإضافة إلى عدد من الجهات والهيئات الاتحادية والمحلية والمؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية المعنية في دولة الإمارات.

وأكد هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «باعتبارها مؤسسة مصرفية إسلامية تأخذ على عاتقها التزاماً راسخاً بخدمة المجتمع، يسعدنا في ‹الإمارات الإسلامي› أن نقدم دعمنا لأكبر مبادرة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة لتوزيع وجبات الطعام على الأفراد والعائلات من المتضررين بتداعيات الجائحة المتواصلة. وتأتي هذه المبادرة النبيلة التي وسعت نطاقها اليوم لتصل إلى المزيد من المحتاجين والبلدان في المنطقة، لتعكس بوضوح قيم الإنسانية والتآزر التي لطالما اشتهرت بها دولة الإمارات وساهمت باستمرار في توحيد صفوفنا دعماً للمحتاجين، وتعزز من جهودنا الرامية للقضاء على الجوع حول العالم في إطار أجندة ‹أهداف التنمية المستدامة 2030›».

من جهته، قال صلاح أمين الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «نؤمن في ‹الإمارات الإسلامي› بضرورة توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والمأوى والصحة والتعليم في سبيل تعزيز عافية ورفاهية جميع أفراد المجتمع. ويسعدنا أن نحظى خلال هذا الشهر الفضيل بفرصة دعم مبادرة «مئة مليون وجبة» التي تأتي بمثابة خطوة عملية للاستجابة للتحديات الإنسانية القاسية التي فاقمتها جائحة كوفيد-19، وتهدف إلى الوصول إلى المحتاجين في 20 دولة».

وتأتي مساهمة «الإمارات الإسلامي» في الحملة الخيرية الرمضانية الأكبر من نوعها التي تتيح للمحسنين من الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات وخارجها الوصول بتبرعاتهم النقدية إلى آفاق جغرافية وإنسانية جديدة، بينما يتواصل تدفق التبرعات على الحملة عبر قنوات تلقي المساهمات الأربعة والتي تشمل الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.100millionmeals.ae حيث يمكن لأي شخص أو مؤسسة شراء عدد معين من وجبات الطعام، كل حسب استطاعته، بينما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة تبرعات المساهمين عبر رقم الاتصال المجاني 8004999، كما يمكن أيضاً للمساهمين التبرع لـ «حملة 100 مليون وجبة» عن طريق الحساب المصرفي المخصص للحملة من خلال بنك دبي الإسلامي، كما يمكن للراغبين بالمساهمة التبرع للحملة عن طريق إرسال كلمة وجبة باللغة العربية أو meal باللغة الإنجليزية بصيغة رسالة نصية SMS على أرقام محددة على شبكتي «دو» أو «اتصالات» في دولة الإمارات، بحيث يتم من خلالها شراء ما يعادل عدداً معيناً من وجبات الطعام بدءاً من 10 وجبات.