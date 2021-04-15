أمينة الطاير: محمد بن راشد أيقونة الجود

دبي (الاتحاد)

قالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كان ولا يزال فارساً للإنسانية وأيقونة الجود والعطاء.

جاء ذلك في تصريح لرئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة، بمناسبة إطلاق سموه لحملة المائة مليون وجبة.

ورفعت الشيخة أمينة الطاير، في مستهل تصريحها، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات الوفي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

وقالت: «نحن في مواسم الخير والرحمة، لابد لنا أن نثمن ونشيد بأنهار العطاء والتي انهمرت من إمارات الخير دبي السلام ومن مرافئ الإنسانية، مجسدة إطلاق 100مليون وجبة بمناسبة شهر رمضان المبارك، الحملة الأكبر لتقديم الطعام في 20 دولة عربية وصديقة من أيادي الخير وسواعد الجود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، يقيناً منا بأن الطعام في شهر الصيام وهو صمام الأمان ومن أفضل فضاءات الجود والإحسان». مضيفة بأن جائحة «كورونا دفعت الكثير من الشعوب لتحديات معيشية صعبه دفعتنا لنكون من أكثر الشعوب عطاءً وتراحماً وتعاطفاً مع معاناة غيرنا».