سوق دبي الحرة تقدم 3 ملايين درهم لحملة «100 مليون وجبة»

دبي (الاتحاد)

تبرعت سوق دبي الحرة عبر مؤسستها للأعمال الإنسانية بثلاثة ملايين درهم إماراتي، مما يوفر ثلاثة ملايين وجبة طعام للمحتاجين في مساهمة منها في حملة «100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة، بهدف إطعام معوزين في 20 دولة عربية وإفريقية وآسيوية.

وتوفر حملة «100 مليون وجبة»، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وعدد من المؤسسات الخيرية والمنظمات الإنسانية، الدعم الغذائي لمحتاجيه في الدول العشرين التي تشملها الحملة.

وأكد كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة على أهمية مشاركة الشركة العاملة في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، في الحملة الإنسانية قائلاً: «يشرفنا أن ندعم حملة»100 مليون وجبة بما يتماشى مع التزامنا مبادئ المسؤولية الاجتماعية المؤسسية التي تسهم في دعم مبادرات دولة الإمارات الهادفة لمد يد العون خلال شهر رمضان المبارك».

وقال ماكلوكلين: «المبادرة عظيمة، وهي تمثل فرصة استثنائية لسوق دبي الحرة لتجسيد قيم العطاء والتعاون من خلال دعم الجهود الإنسانية للاستجابة لآمال المحتاجين وتقليل آثار الجوع وسوء التغذية في المجتمعات النامية».