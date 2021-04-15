تطبيق «بسمات» يتيح التبرعات لحملة «100 مليون وجبة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات» عن شراكة جديدة بين تطبيق «بسمات»، وهو برنامج العروض والصفقات الحائز على الجوائز، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وذلك لدعم الحملة الإنسانية «100 مليون وجبة» خلال شهر رمضان المبارك.

ويمكن لعملاء تطبيق بسمات التبرع لحملة «100 مليون وجبة» المخصّصة لتوفير الدعم الغذائي لمحتاجيه في مختلف دول العالم خلال شهر رمضان، إما من خلال طلب المأكولات بواسطة بسمات ليقوم التطبيق بالتبرع بنسبة 5% من إجمالي قيمة الطلب إلى الحملة، أو من خلال طلب وجبات الإفطار والسحور والتبرع بها مباشرةً لصالح الحملة.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: تعتز «اتصالات» بشراكتها مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية دعماً للحملة الإنسانية «100 مليون وجبة». وتأتي مشاركتنا في هذه الحملة بعد إطلاقنا خدمة طلب المأكولات وتوصيلها بواسطة تطبيق بسمات في مطلع هذا العام. ونفتخر بمشاركة «اتصالات» بتوفير الوجبات والأطعمة لمن يحتاجها وخاصة المجتمعات والعائلات المتضررة من جائحة «كوفيدـ 19»، حيث تجسد مشاركتنا في هذه الحملة التزامنا المتواصل بدعم المجتمعات خلال شهر رمضان المبارك الذي يعزز قيم المشاركة والعطاء».