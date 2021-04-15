تشكيل جديد لمجلس شباب أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب عن التشكيل الجديد لمجلس شباب أبوظبي للدورة الخامسة 2021-2022.

ويجمع المجلس أعضاء يمثلون مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، من خلال مجموعة من المواهب الوطنية التي تحاكي التنوع المعرفي والاقتصادي للإمارة، بما يلبي تطلعات مجالس الشباب المحلية لتكون صوتاً للشباب على مستوى الإمارات، والمساهمة في إطلاق وتنفيذ مبادرات وبرامج لدعم وتثقيف وتمكين الشباب.

ويضم المجلس في عضويته محمد بن أحمد سالم أحمد باعبيد، من مواليد عام 1992، ويحمل شهادة بكالوريوس نظم المعلومات وإدارة التكنولوجيا من جامعة زايد. ويعمل محمد رئيساً لقسم المسرّع في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً. ويجد محمد باعبيد شغفه ومتعته في عدة مجالات، لاسيما الإبداع والتكنولوجيا والرياضة، وهو الشريك المؤسس ورئيس رابطة ميلان الإمارات، وهي مجموعة مجتمعية رياضية تقوم بالعديد من الأنشطة والفعاليات.

أما عيسى بن ناصر علي صالح الحمادي، من مواليد عام 1996، فيحمل شهادة بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات، تخصص أمن وشبكات في جامعة زايد، ويعمل حالياً مسؤول شؤون الاتصالات وتقنية المعلومات في جائزة خليفة التربوية.

يهوى عيسى الحمادي التكنولوجيا والقراءة في هذا المجال، كما ينشط في التطوع والخدمة المجتمعية. وهو رياضي حاصل على الميدالية الذهبية في بطولة الإمارات للكيك بوكسينج عام 2014، وحالياً يدرس الماجستير في إدارة المشاريع الهندسية.

ويضم المجلس خولة بنت مصطفى محمود الشنقيطي، وعمرها 27 عاماً، وتحمل شهادة ماجستير العلوم في هندسة النظم والإدارة من جامعة خليفة، وحالياً محللة متدربة في شركة مبادلة للاستثمار. ولخولة الشنقيطي عدة أبحاث علمية منشورة في مؤتمرات علمية عالمية أحدها حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، ومثلت الإمارات في نموذج جلسات الأمم المتحدة في البحرين، وتنشط في التطوع. وفازت بالعديد من الجوائز أبرزها جائزة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات للابتكار في التكنولوجيا، وجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز.

وتحمل عائشة بنت ناصر سلطان عبدالله المعمري، وعمرها 26 عاماً، درجة الماجستير في السياسات الصحية وإدارتها من جامعة برانديز، وتشغل حالياً مساعد في إدارة الشراكات الاستراتيجية في كليفلاند كلينك أبوظبي.

حصلت عائشة المعمري على فرص تدريبية في عدة شركات استشارية عالمية منها ديلويت ومكنزي، وشاركت بجائزة سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي من EY عام 2019، في حين اختيرت من ضمن باحثي منحة فولبرايت لدراسة الماجستير في جامعة برانديز في بوسطن.

ويضم المجلس في عضويته أميرة بنت محمد عبدالله الخليفي، البالغة من العمر 29 عاماً، وتحمل شهادة في هندسة النقل من معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، وتشغل حالياً وظيفة أخصائي إدارة مشاريع في شركة الاتحاد للقطارات.

تملك أميرة الخليفي شغفاً بتحليلات البيانات، وهي متدربة في برنامج خبراء الإمارات (قطاع النقل)، وعضو في اللجنة الاستشارية للخريجين في كليات التقنية العليا في أبوظبي، ولها مقال علمي في المكتبة الرقمية لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE. كما أنها عضو في لجنة مراجعة المقالات العلمية للاجتماعات السنوية لمجلس أبحاث النقل.

وكما يضم المجلس ريم بنت ناصر سعيد العتيبة، التي تحمل شهادة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية، من جامعة أبوظبي، وماجستير في بحوث إدارة الأعمال من جامعة أبوظبي، وتشغل ريم، وهي من مواليد 1989، وظيفة منسق أول لدائرة القيمة المحلية المضافة والشؤون التجارية في شركة أدنوك.

وريم العتيبة عضو في مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهي عضو في العديد من المنظمات المحلية التي تهدف إلى دعم الشباب والمجتمع.

وانضم للمجلس عبدالله بن أحمد جاسم الحمادي، ويبلغ من العمر 32 عاماً، ويحمل درجة ماجستير إدارة مشاريع من جامعة أبوظبي. ويشغل عبدالله وظيفة مهندس إنشاءات في شركة أدنوك البحرية. وعبدالله الحمادي متفوق في دراسته، الأمر الذي رشحه لكسب فرصة تدريب في شركة جيتينا في إيطاليا، وهو عضو في فريق الوثبة للدراجات الهوائية وشارك في العديد من منافسات الدراجات.