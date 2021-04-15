«بصمة» .. مساكن بحلة جديدة

الشارقة (وام)

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة مبادرتها المجتمعية «بصمة» لتحسين المساكن الأقل حظاً خلال هذا العام بحلة جديدة، لدعم الأسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين لدى الدائرة.

وتقوم المبادرة التي أطلقتها الدائرة منذ العام 2019م على تحسين مساكن هذه الفئة، وتزويدهم بمختلف المستلزمات والمرافق المعيشية وتهدف إلى توفير الحياة الكريمة والعيش اللائق وخلق التوازن لدى الأسر ذات الدخل المحدود.

وأكدت علياء الزعابي مدير إدارة المساعدات الاجتماعية أن الفريق القائم على مشروع المبادرة يعمل جاهداً لإسعاد الأسر المستهدفة من خلال تهيئة مساكنهم وتحسينها، وإدخال البهجة والسرور على الأسر المستفيدة، بجعل بيئتهم المعيشية بيئة أسرية مثالية منسجمة مترابطة، مشيرة إلى أنه منذ انطلاق المبادرة بلغ عدد المنازل التي خضعت للتحسينات أكثر من 47 مسكناً على مستوى الإمارة.

وأوضحت الزعابي أنه مع بداية العام 2021 تم إطلاق المبادرة بحلة جديدة كمبادرة ذات مسؤولية مجتمعية، من خلال إشراك الجهات الخيرية والجهات ذات النفع العام في دعمها، بعد أن كان يتم تنفيذها من داخل الدائرة، بهدف تعزيز الشراكة في المسؤولية المجتمعية.

بدورها أكدت حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي بالدائرة أن مشروع «بصمة» من مبادرات الدائرة المجتمعية التي تهدف إلى توفير الرفاه والعيش الكريم، وخلق التوازن لدى الأسر ذات الدخل المحدود، والارتقاء بالمستوى المعيشي وتعزيز الروابط المجتمعية، وخلق الانسجام الأسري لدى الفئة المستهدفة.

ودعت الحمادي الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى المشاركة وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية في هذا المشروع الإنساني والمجتمعي للوصول إلى الأهداف المرجوة.