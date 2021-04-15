«الشارقة صديقة للطفل» يتيح المصادر التعليميّة إلكترونياً

الشارقة (الاتحاد)

دشّن مكتب الشارقة صديقة للطفل، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، موقعه الإلكتروني الجديد، والذي بني وفق أعلى المعايير التقنية، متضمناً الكثير من الخيارات التي تسهّل على الجمهور الوصول إلى ما يقدمه المكتب من جهود ومشاريع وبرامج وخطط يسعى من خلالها إلى دعم وتعزيز رعاية الطفل، وتكريس ثقافة الوعي بحقوق الطفل في إمارة الشارقة.

ويتيح الموقع عدداً من الكتيبات الإرشادية والمواد التوعوية التي أصدرها المكتب على مدار الأعوام الماضية، والتي يمكن تحميلها والاستفادة منها مجاناً لجميع الزوار من المختصّين وأفراد المجتمع بشكل عام، وذلك عبر نافذة «أكاديمية الشارقة صديقة للطفل»، التي أطلقها المكتب العام الماضي بهدف تعزيز حقوق الطفل ونشر الثقافة الصديقة للطفل والعائلة.