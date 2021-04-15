مجلس شباب بلدية عجمان يطلق مبادرات نوعية

عجمان (وام)

أعلن مجلس شباب دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن خطته الاستراتيجية وأهدافه التطويرية والهادفة لتقديم مبادرات نوعية يلمس أثرها الشباب وتنسجم مع طموحاتهم وتوقعاتهم، وتسهم في تحقيق الازدهار المنشود.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، في مستهل اجتماعه الأول بمجلس الشباب أن الجميع يثق بطاقات الشباب وقدراتهم وإمكانياتهم فهم القادرون على إحداث التغيير والنهوض بشتى المجالات وتقديم الأفكار المنيرة، والتي يستفيد منها الجميع.

وقال إن كافة المبادرات النوعية ستحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة والتي تحرص على تمكين الشباب وتزويدهم بجميع الممكنات، والتي تسهم في تعزيز دورهم في المجتمع والمشاركة الفاعلة في الارتقاء بقدراتهم لخدمة الوطن. وأضاف أن الدائرة سعت خلال تشكيل المجلس على اختيار الكفاءات المؤهلة، والتي ستمثل الدائرة أفضل تمثيل، موجهاً الجميع بضرورة العمل الدؤوب وتدشين المبادرات والمشاريع الإيجابية والتي تدفع بعجلة الازدهار والتقدم.

من جانبه قدم المهندس سيف محمد البلوشي نائب رئيس مجلس شباب الدائرة، عرضاً مفصلاً عن المبادرات والخطط التطويرية والمشاريع التنموية، موضحاً أن المجلس سيكون منبراً ناطقاً بأصوات جميع الشباب وصورة تعكس شخصياتهم وأحلامهم وتوقعاتهم وآمالهم كما وسيسعى جاهداً ليكون مصنعاً لتوليد الأفكار الإيجابية، والتي تصلح لتكون مشاريع واقعية وحيوية وهادفة. وثمن عبد الرحمن النعيمي المبادرات المقدمة، والتي ستعمل على إشراك الشباب ومعرفة رغباتهم والعمل على تحويلها لواقع مشرق، مشدداً على وجوب عقد الاجتماعات الدورية وفتح أبواب استقبال الآراء وتكثيف الجهود لتعزيز مسيرة التميز في شتى المجالات.