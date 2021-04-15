«أميركية الشارقة» تناقش حضور النساء في علوم الكومبيوتر

الشارقة (الاتحاد)

أتيحت الفرصة لطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأميركية في الشارقة مؤخراً فرصة حضور مناقشة بين أربع عالمات ديناميكيات في مجال علوم الكمبيوتر، قدمن خلالها رؤى ثاقبة عن حياتهن العملية اليومية، والتحديات التي تواجهها النساء في قطاع صناعة علوم الكومبيوتر الذي يهيمن عليه الذكور، وتصوراتهن عن هذا المجال.

وشاركت في حلقة النقاش الافتراضية في الجامعة تحت عنوان «المرأة في مجال علوم الكومبيوتر»، والتي أدارتها هند الغزالي، أستاذ مختبر في علوم وهندسة الكمبيوتر في الجامعة الأميركية في الشارقة، كل من نيارة حسين، مطور أول في شركة «آي بي أم»، وعلياء القطان، محلل رقمي في شركة «ماكينزي أند كومباني» وخريجة أميركية الشارقة سلسبيل شابسوغ، مدرس مختبر في علوم وهندسة الكمبيوتر في الجامعة الأميركية في الشارقة.

و استعرضت المتحدثات تجاربهن العلمية والعملية وكانت النقطة التي اتفقن عليها هو ضرورة عدم قصر التعليم على الحصص الدراسية. وكانت العالمات الأربع غير مدركات لقلة عدد النساء في مجال علوم الكومبيوتر، والذي تكشف لهن بعد انضمامهن لسوق العمل.

نظم الحلقة النقاشية قسم علوم الكمبيوتر والهندسة بالتعاون مع جمعية الشرف «أبيلسون باي إيبيلسون» في الجامعة الأميركية في الشارقة.