3 ذهبيات لـ«البنية التحتية»

دبي (وام)

حصدت وزارة الطاقة والبنية التحتية ثلاث جوائز ذهبية ضمن جائزة «ستيفي العالمية» التي تعد واحدة من أرفع الجوائز العالمية في مجال الإبداع والتميز المؤسسي والأعمال الدولية وتعنى بتكريم المؤسسات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم . وفازت الوزارة بالجائزة، الأولى عن فئة أفضل استجابة حكومية بالترشيح من خلال مبادرة « الاستجابة لكوفيدـ 19، والثانية عن فئة جائزة الابتكار في الخدمات الحكومية، والثالثة عن فئة أفضل إنجاز مبتكر في الموارد البشرية.

وأكدت الوزارة أن فوزها بهذه الجوائز يعتبر إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات النوعية والجوائز العالمية المرموقة التي تؤكد تميزها، وتطبيقها الأمثل لأفضل المبادرات والحلول المبتكرة في مجال عملها، مشيرة إلى أن جوائز «ستيفي العالمية» تتمتع بسمعة دولية ومشهود لها بالشفافية والحيادية ومعاييرها الصارمة، الأمر الذي يؤكد نهج الوزارة الرامي إلى تعزيز المسيرة نحو الخمسين عاماً المقبلة وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071 .

وعلى رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم استطاعت وزارة الطاقة والبنية التحتية تجاوز هذه الظروف وتحويلها إلى فرص حقيقية داعمة لمسيرة إنجازات دولة الإمارات، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة والعمل وفق منظور تشاركي يستند إلى رؤية استشرافية قادرة على التنبؤ بالتحديات وتحويلها إلى فرص داعمة لتوجهات حكومة الإمارات.