جامعة الإمارات تطرح تخصصات للصينية والإسبانية

العين (الاتحاد)

أعلنت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة عن طرح تخصصين فرعيين جديدين هما اللغة الصينية، واللغة الإسبانية، بدءاً من العام الأكاديمي القادم 2021-2022.

وأشارت الدكتورة موزه عبيد الطنيجي رئيس قسم اللغات والآداب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» إن استحداث مثل هذه اللغات خطوة رائدة لإيجاد فرص عمل جديدة للخريجين بمهارات وكفاءات عالية وذلك من أجل المساهمة في دعم الخطة الاستراتيجية للخمسين عاما القادمة، إلى جانب دعم العلاقات الدولية بين الإمارات والصين وإسبانيا في كافة القطاعات.

وأضافت الدكتورة موزة الطنيجي: «إن تعلم هذه اللغات سيعزز من مهارات الاتصال والتواصل مع كثير من الدول باعتبارها من اللغات الرسمية في الأمم المتحدة، كما أن إحدى أهداف طرح هذه التخصصات هو إعداد سفراء للدبلوماسية، وتطوير مهارات المتعلمين لمخاطبة العالم بكوادر وطنية مؤهلة تمتلك مهارات ثقافية متفردة.