نظام سمعي مبتكر لمتعاملي «كهرباء دبي» من أصحاب الهمم

دبي (وام)

طورت هيئة كهرباء ومياه دبي حلاً مبتكراً يتيح لمتعامليها من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة السمعية الذين يستخدمون الأجهزة السمعية أو القوقعة الصناعية استخدام النظام السمعي الآلي، للتواجد عن بعد عن طريق شاشات المحادثة المرئية المتحركة، للتواصل مع موظفي إسعاد المتعاملين بكفاءة وسهولة. ويعمل النظام الجديد على تحسين جودة ونوعية الصوت مما يسهل وصول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية إلى المعلومات والخدمات بكل سلاسة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتوفير بيئة إيجابية تحفز على ابتكار حلول وخدمات جديدة تسهم في تعزيز مكانة الهيئة بوصفها من المؤسسات الخدماتية الرائدة حول العالم، وتحقق رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

كما أكد معاليه الأهمية التي توليها الهيئة لأصحاب الهمم وحرصها على تطوير جميع مرافقها وخدماتها الذكية كي تتناسب مع متطلباتهم، حيث أنها قامت في مطلع العام 2020 بتأهيل كافة المباني والمرافق التابعة لها وفق كود دبي للبيئة المؤهلة بنسبة 100%. وقال «نقدم لأصحاب الهمم خدمات دامجة وذات قيمة مضافة تضمن سهولة وصولهم إلى جميع خدمات الهيئة سواء الخدمات الذكية أو على مستوى مراكز إسعاد المتعاملين، بما ينسجم مع التوجهات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله»، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم ومبادرة«مجتمعي...مكان للجميع»التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.