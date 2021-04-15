290 ألف رأس ماشية مستوردة في 3 أشهر

شروق عوض (دبي)

أكد المهندس سيف الشرع الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أنّ اتّباع منظومة متكاملة من الإجراءات لاستمرار مرونة سلاسل توريد الغذاء وضمان توافرها الدائم في الأحوال كافة وعلى مدار السنة، لاسيما في بعض المواسم الاستهلاكية كشهر رمضان الفضيل، انعكس بالإيجاب على حجم إرساليات رؤوس الحيوانات الحية (الأغنام والأبقار) الواردة من 70 دولة حول العالم، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس من العام الجاري ، (290.991) رأساً، منها (284.265) رأساً من الأغنام، و(6.726) رأساً من الأبقار.

وأوضح الشرع، في حوار مع «الاتحاد»، أنّ الوزارة ضمن حرصها على ضمان استمرارية ومرونة سلاسل توريد الغذاء في مطلق الأحوال والتي تُعد أولوية استراتيجية، فإنها تعمل وفق منظومة متكاملة من الإجراءات، تشمل ضمان أعلى معايير سلامة الغذاء واستمرارية ومرونة الخدمات المقدمة للمستهلكين عبر توفير قنواتها الإلكترونية والذكية كافة، وبالأخص الخدمات المعنية بتعزيز استدامة سلاسل توريد الغذاء سواء من المنتجات والمحاصيل والحيوانات الحية المحلية أو المستوردة.

سيف الشرع

وأكد أنّ سلامة اللحوم ومنتجاتها على رأس أولويات الوزارة في ظل تنامي طلب المستهلكين عليها، حيث يتم التدقيق في الوثائق المرافقة للإرساليات الواردة من المسالخ المعتمدة عبر منافذ الدولة، والتي تشمل شهادة الحلال لمنتجات اللحوم أو شهادة الذبح الحلال لإرساليات اللحوم صادرة عن جهات معتمدة لدى الدولة، وشهادة المنشأ والشهادة الصحية، وإجراء الكشف الحسي، وأخذ العينات لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، واتخاذ الإجراءات بحق كل من تداول الأغذية دون ترخيص، وخالف التشريعات المتعلقة بالسلامة الغذائية وأحكام الشريعة الإسلامية، استناداً للتشريعات النافذة، وبما يضمن تداول لحوم حلال سليمة وآمنة للاستهلاك الآدمي.

انسيابية دخول السلع

وأكد أن الوزارة تعمل وفق خطة تستهدف رفع كفاءة وسرعة الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، وبالتحديد خدمات الحجر الصحي وفحص الإرساليات الواردة، ما يضمن تسهيل انسيابية دخول السلع الغذائية إلى الدولة، مع الالتزام بتطبيق المعايير الضامنة لسلامة المنتج الغذائي المستورد، وضمن هذه الإجراءات تعزيز الكوادر من المهندسين الزراعيين وفنيي المختبرات، وأطباء الحجر البيطري وإعداد جداول مناوبات العمل في منافذ دخول الإرساليات والكشف عنها، وإجراء الفحوص الضرورية بأسرع وقت، كما عززت كفاءة الفحوص وإجراءات عمل المختبرات الوطنية التابعة لها، ومن خلال ضمان وجودها وتوافرها في منافذ الدولة، ورفع كفاءتها التشغيلية وجودتها عبر توظيف أحدث التقنيات، وفق أفضل الممارسات العالمية.

حول إجمالي إرساليات الحيوانات الحية التي تم إدخالها إلى السوق المحلي خلال الفترة الماضية تعزيزاً لتوافرها بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، قال الشرع: بلغ عدد الأغنام الواردة للدولة، خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس لعام 2021 (284.265) رأساً مقابل (232.662) رأساً للفترة نفسها في العام الماضي، أي بزيادة 22% تقريباً عن العام الماضي، كما بلغ عدد الأبقار الواردة للدولة خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس لعام 2021 (6.726) رأساً مقابل (4.465) رأساً للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة 50% تقريباً، لافتاً إلى أن إجمالي المسالخ المعتمدة لتصدير اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها (المبردة والمجمدة) إلى الإمارات، بلغ خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس لعام الجاري (165) مسلخاً موزعة في (64) دولة حول العالم.

وذكر أنه في حال تبين عدم التزام المسالخ المعتمدة بالشروط الصحية والشروط المتعلقة بمنظومة الحلال، والتأكد من ذلك من خلال زيارات التقييم الدورية للفرق الفنية أو في حال وجود تقارير من السلطات المختصة حول عدم مطابقة الإرساليات الواردة للدولة لهذه الاشتراطات، يتم إلغاء اعتمادها فوراً لضمان الحفاظ على سلامة الغذاء والصحة العامة.

الأسواق المعتمدة

وحول طرق التوسع في الأسواق المعتمدة لتصدير المنتجات الغذائية، أكد الشرع أنّ هذا التوسع يمثل أحد المحاور الرئيسة التي تسعى الوزارة إلى تعزيزها بشكل دائم، عبر اتفاقات واعتمادات متبادلة وتعاون مع الجهات الرقابية في تلك الدول، لافتاً إلى عينة من النتائج في هذا الصدد، تمثلت في استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها (المبردة والمجمدة) من 64 دولة، وتأتي في مقدمتها لحوم الدواجن من البرازيل والولايات المتحدة الأميركية، لحوم الضأن والماعز من أستراليا ونيوزيلندا ولحوم الأبقار من باكستان والبرازيل.

وبيّن أنّ الوزارة عملت على وضع وتصميم برامج لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الحيوانية، بما يضمن فتح مصادر استيراد جديدة آمنة ذات جودة عالية، واعتماد محاجر جديدة لتصدير الحيوانات الحية إلى الدولة، حيث اعتمدت (105) دول ضمن القائمة المحدثة للدول المعتمدة لتصدير الحيوانات الحية، والتي تشمل الإبل والأبقار والأغنام والماعز والطيور والصيصان، عمر يوم واحد، إضافة إلى بيض التفقيس.