آلية توثيق موحّدة للمخالفات السلوكية في المدارس الحكومية

دينا جوني (دبي)

اعتمدت وزارة التربية والتعليم آلية توثيق موحّدة للمخالفات السلوكية والبيانات الاجتماعية والنفسية في المدارس الحكومية. وعمم مديرو النطاق والمجالس التعليمية على مديري المدارس روابط الحصر الإلكتروني للمشكلات السلوكية في كل مدرسة على حدة للفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى مبادرات وأنشطة الرعاية الاجتماعية، التي تمّ تنظيمها في المدارس، على أن تنتهي عملية الرصد في 22 أبريل الجاري.

تضمنت الروابط 43 نوعاً من المخالفات السلوكية التي تركّز وزارة التربية على حصرها وموزّعة على أربعة مستويات. وطُلب من مديري المدارس شرح الإجراءات المتخذة في التعامل مع تلك السلوكيات، وما إذا كانت مبنية على إجراءات لائحة إدارة السلوك أو لجنة إدارة السلوك في المدرسة، بالإضافة إلى ذكر متوسط الزمن المستغرق للتعامل مع المخالفات، ونسبة الإنجاز في التعامل مع مخالفات كل مستوى.

وتضمن المستوى الأول عدداً من المخالفات البسيطة هي: تكرار التأخر عن الحصة الدراسية أو عن الطابور الصباحي وعدم المشاركة فيه من دون عذر مقبول، وعدم الالتزام بالزي المدرسي أو الرياضي الخاص بالمدرسة، وتطويل الشعر أو القصات الغريبة، وعدم إحضار الكتب والأدوات المدرسية، وعدم اتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل الصف وخارجه مثل الهدوء والانضباط أثناء الحصة، والنوم أثناء الحصة الدراسية أو الأنشطة، وتناول الطعام خلال الحصة أو في طابور الصباح بعد التأكد من الحالة الصحية للطالب، وعدم الالتزام بتسليم الواجبات والتكليفات في الوقت المحدد، وسوء استخدام الأجهزة اللوحية أثناء الحصة من خلال ممارسة الألعاب الإلكترونية.

أما مخالفات المستوى الثاني التي ترصدها الوزارة فهي التغيّب عن المدرسة من دون عذر مقبول بما في ذلك قبل وبعد الإجازات ونهاية الأسبوع وقبل الامتحانات، والدخول والخروج من الصف خلال الحصة من دون استئذان، والتغيب عن الفعاليات المدرسية،أو التحريض على الشجار أو تهديد وتخويف بقية الطلاب في المدرسة، ومخالفة الآداب العامة وقيم المجتمع كالتشبّه بالجنس الآخر. وكذلك الكتابة على الأثاث المدرسي ومقاعد الحافلات أو اللعب بجرس الإنذار والمصعد، وإحضار الهاتف النقال أو إساءة استخدام أي من وسائل الاتصال، والإساءة اللفظية والتطاول على الطلبة أو العاملين أو ضيوف المدرسة، والتدخين داخل حرم المدرسة.

وبالنسبة لمخالفات المستوى الثالث فتضمنت التنمّر بأشكاله وأنواعه، ونقل ونسخ الواجبات والتقارير والأبحاث والمشاريع ونسبتها للطالب، الخروج من المدرسة من دون إذن أو الهروب أثناء الدوام، والتشهير بالطلبة أو العاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة إليهم، وانتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة، أو اتلاف أو تخريب الأثاث وأدوات المدرسة ومرافقها والاستيلاء عليها، أو اتلاف الحافلات المدرسية وإيذاء السائق أو المشرف ومستخدمي الطريق، والاعتداء على الآخرين من دون حدوث إصابات، وقيادة المركبة الخاصة بتهور داخل أو حول الحرم المدرسي، وعدم اتباع تعليمات الأمن والسلامة، وتصوير وحيازة ونشر وتداول صور العاملين في المدرسة والطلبة من دون إذن منهم.

المستوى الرابع

مخالفات المستوى الرابع والأكثر خطورة هي استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض غير قانونية أو أخلاقية أو في ما يسيء للمؤسسة التعليمية أو العاملين بها، وحيازة الأسلحة النارية أو البيضاء أو ما في حكمها في المدرسة، والاعتداء الجنسي داخل المدرسة أو الحافلة، والاعتداء على سلامة جسم الآخرين وحدوث إصابات للشخص المعتدى عليه، والسرقة الممنهجة أو التستر عليها، وترويج مواد إعلامية أو إلكترونية أو مادية غير مرخص بها. وكذلك مخالفة الآداب العامة وما يخدش الحياء العام، والتحرش الجنسي داخل المدرسة أو الحافلة أو خلال المناشط، وتسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة فيها، والتسبب في إشعال الحرائق، والتعرض والإساءة للرموز السياسية أو الدينية أو الاجتماعية في الدولة، وترويج وتعاطي المخدرات أو العقاقير المخدرة أو المؤثرات العقلية، ترويج لأفكار ومعتقدات متطرفة أو تكفيرية أو إلحادية أو مسيئة لنظم المجتمع السياسية والاجتماعية، والإساءة إلى الأديان السماوية أو إثارة كل ما يسبب الفتنة الطائفية والمذهبية .