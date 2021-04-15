جامعة عجمان تفوز بجائزة للتميز والابتكار

عجمان (الاتحاد)

حصدت جامعة عجمان جائزة «ألوشن امباكت» في مجال الابتكار لعام 2021 عن فئة الابتكار، من بين 136 مترشحاً من جميع أنحاء العالم، 5 منهم جامعات في الشرق الأوسط، لجهودها المبتكرة لدعم الطلبة خلال جائحة كورونا.

وتم تكريم الجامعة خلال حفل توزيع الجوائز السنوي لـ «ألوشن امباكت» وهو أكبر مؤتمر عالمي للتكنولوجيا في هذه الصناعة.

وقالت لورا إبسن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ايلوشن: «لقد كان من الملهم أن نرى كيفية استخدام التكنولوجيا للعمل بكفاءة أكبر، والتغلب على التحديات وتقديم تجربة فريدة من نوعها للطلبة. إن الفائزين بجائزة التأثير لهذا العام يجسدون حقاً ما يعنيه أن تكون مؤسسة متقدمة رقمياً يكون محور اهتمامها الطالب. وأتطلع إلى مواصلة الشراكة في التقدم معاً نحو مستقبل أفضل».

من ناحيته، قال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: «في الوقت الذي نواجه فيه وباء عالمياً خطيراً، فإن اختيار جامعة عجمان لتكون الجامعة الوحيدة من بين مؤسسات التعليم العالي في الشرق الأوسط لتفوز بجائزة «ألوشن امباكت» في مجال الابتكار في هذا الوقت تحديداً ، يؤكد مدى أهمية المساهمة في دفع مسيرة التطوير والابتكار في قطاع التعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة». وأضاف: «نشعر بالفخر والاعتزاز وبسعادة غامرة لفوزنا بهذه الجائزة التي تعكس الجهود الجماعية للطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة. كما أود أن أغتنم هذه المناسبة لأشكر وأهنئ أسرة جامعة عجمان على إنجازها المستحق».