«زايد العليا» تُطلق الإصدار الثالث من دليل تصنيف الإعاقات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم النسخة المحدّثة من الإصدار الثالث من دليل تصنيف الإعاقات الخاص بأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، والذي يأتي تماشياً مع توجهات الإمارة ضمن إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم التي تم إطلاقها في العام 2020 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تضمّنت الاستراتيجية في إحدى مبادراتها توحيد الدليل المحلي مع التصنيف الوطني الموحد للإعاقات، ما استوجب ذلك إعداد الإصدار الثالث من دليل تصنيف الإعاقة .

وأوضحت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الرصد والابتكار في دائرة تنمية المجتمع، أن دليل تصنيف الإعاقات لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي يعد خطوة مهمة نحو ضمان حصول جميع فئات الإعاقة في الدولة على الحقوق والخدمات التي من شأنها دمج وتمكين أصحاب الهمم، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم نحو مجتمع دامج وممكّن لأصحاب الهمم، لاسيما أننا نعمل معاً على بناء ثقافة المجتمع المبني على المنظور الحقوقي لأصحاب الهمم، من أجل ضمان تقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية في القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة أو القطاع الثالث،

وقالت سدرة المنصوري، مدير ة إدارة خدمات أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: يأتي الدليل استناداً لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة والتي تقوم على مبدأ المجتمع للجميع، وإلى التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في دولة الإمارات 2018 لفئات الأشخاص، الذي استهدف ضمان حصول جميع الفئات المدرجة في التصنيف على الحقوق التي ضمّنها القانون الاتحادي رقم 29/2006 بشأن حقوق ذوي الإعاقة والمُعدّل بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2009.

وأضافت: بدأ المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإرسال الإصدار الثالث من دليل تصنيف الإعاقات (أصحاب الهمم) 2020 إلى كافة الجهات والشركات الحكومية في الإمارة ، كما تمت مخاطبة الجهات ذات التأثير العالي والبالغ عددها 12 دائرة في إمارة أبوظبي، من أجل وضع خطة لتفعيل الدليل وفقاً لـ 6 بنود رئيسة وهي: الالتزام بالفئات الـ 11 الواردة في الدليل فقط، الالتزام باستخدام مسميات الإعاقة وفئاتها الواردة في الدليل فقط، حصر البيانات المتعلقة بأصحاب الهمم في نطاق عمل الجهة حسب فئاتهم الواردة في الدليل، الالتزام بمسارات تقديم الخدمات حسب الفئات في الدليل، والالتزام بتعديل السياسات والأنظمة الداخلية للجهات بما يتوافق مع ما ورد في الدليل، مع الالتزام بشمول فئات أصحاب الهمم الواردة بالدليل في الخدمات التي تقدمها الجهة في نطاق اختصاصها.