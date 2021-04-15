«الشارقة للتدريب الإعلامي» ينظم دورات تفاعلية خلال رمضان

الشارقة (وام)

يعقد مركز الشارقة للتدريب الإعلامي التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون سلسلة دورات متخصصة تفاعلية خلال شهر رمضان المبارك يقدّمها نخبة من الخبراء والمتخصصين سيزوّدون الجمهور المستهدف بالمعارف والمهارات اللازمة للتميّز في مجالات الإعلام والتنمية الذاتية والعلوم الإسلامية والتسويق الرقمي وغيرها. وتترجم الدورات التي ينظمها المركز للجمهور من الساعة 10 حتى 12 ليلاً مسؤوليته الاجتماعية في ظلّ الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دولة الإمارات للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد إذ يمكن للمشاركين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز.

وينظم المركز يومي 19-18 أبريل الجاري ورشة «فنّ الظهور والإطلالة الإعلامية» الهادفة إلى تعزيز مهارات المشاركين في مجال الظهور الإعلامي عبر مختلف وسائل الإعلام وكيفية التأثير من خلال العمل على تقديم محتويات جاذبة ومهنية والاهتمام بعرضها بأسلوب شيّق. ويعقد المركز يومي 22-21 أبريل ورشة «ارتقي بجودة حياتك» وتشمل تمارين خاصة بمجالات التنمية الذاتية والمهارات الحياتية فيما ينظم جلسة «الأداء القرآني» يومي 26-25 أبريل لتعريف المشاركين بمهارات وأحكام ترتيل القرآن الكريم وتزويدهم بالتمارين والتطبيقات اللازمة.