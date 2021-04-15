تعاون بين «العدل» و«اقتصادية عجمان»

عجمان (وام)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية تعاون مع وزارة العدل لرفع جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمتعامل بما يشمل توفير الجاهزية لأي طارئ في تطبيق إجراءات الخدمات المشتركة والاستمرار في تحسين وتقوية إطار عمل تنفيذ الأحكام في الدولة لضمان ثقة مجتمع الأعمال محلياً، وعالمياً.

وتأتي الاتفاقية للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة من الكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العلمية والعملية التراكمية وبهدف تسهيل رحلة المتعامل للحصول على الخدمات المشتركة، سعياً من الطرفين إلى تطبيق مبادئ برنامج النجوم العالمي للخدمة الحكومية المتميزة، (التركيز على المتعامل ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية).