مستشفيات الظفرة تعدل مواعيد العمل في العيادات والمراكز الصحية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعلنت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن تعديل مواعيد العمل في مختلف العيادات والمراكز الصحية التابعة لها خلال شهر رمضان، وذلك بما يتناسب مع أجواء الشهر الكريم ولضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية لسكان منطقة الظفرة.

وقررت إدارة مستشفيات الظفرة تعديل موعد العمل في كافة العيادات بمستشفى مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا للعمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً ولمدة 5 أيام على أن تكون أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع إجازة فيما يستمر العمل بقسم الطوارئ داخل تلك المستشفيات على مدار 24 ساعة ولجميع أيام الأسبوع.

وتكون مواعيد العمل في مركز الظفرة لطب الأسرة على فترتين الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، والفترة الثانية من الساعة التاسعة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

كما تم تعديل مواعيد العمل في مراكز المسح وأماكن التطعيمات واللقاح، حيث يبدأ العمل في مراكز المسح والتطعيم من المركبة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ومن الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك طوال أيام الأسبوع، علما بأنه لا يوجد مناوبة صباحية في يوم الجمعة، على أن تكون مواعيد مركز التطعيم في صالة أفراح مدينة زايد على فترتين من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ومن الساعة التاسعة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل على مدار الأسبوع، علما بأنه لا يوجد مناوبة صباحية في يوم الجمعة.

ويستمر العمل في عيادات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، أما عيادة الحمى في المنطقة الصناعية، فستكون مواعيد العمل بها من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً ومن الساعة التاسعة مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل ولمدة 6 أيام على أن يكون يوم الجمعة فقط هو الراحة، وكذلك سيتم العمل في عيادة «كوفيد- 19» في مستشفى مدينة زايد على مدى 6 أيام والجمعة فقط هي الإجازة وسيكون العمل على فترتين الأولى من الساعة العاشرة، وحتى الواحدة ظهراً والفترة الثانية من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.