2218 رخصة تجارية أصدرتها «بلدية دبا»

دبا الفجيرة (الاتحاد)

أنجزت بلدية دبا متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة قسم التراخيص التجارية (2218) رخصة خلال الربع الأول للعام الجاري، لعدد مختلف من الأنشطة منها تجارية ومهنية وصناعية وحرفية وخدمية إلى جانب الرخص الرخص المنزلية (مشروعي )، تنوعت بين إصدار (100) رخصة جديدة، وتجديد(2118) رخصة.

وقام القسم بعمل جولات تفتيشية ميدانية على المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في مدينة دبا والمناطق الأخرى التابعة لها، للتأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها، حيث بلغت الزيارات والجولات التفتيشية خلال هذه الفترة (1117) منشأة، أسفرت عن إنذار (105) محلات، وتحرير (70) مخالفة تمثلت في عدم تجديد الرخصة، عدم وجود رخصة، وممارسة نشاط من دون رخصة.

وأكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا: أن الحملات والجولات التي تنظمها البلدية مستمرة بشكل دوري لرصد كل الممارسات السلبية، وضبط كل من يمارسها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق اللوائح القانونية، إضافة إلى سعي البلدية الدائم لإرشاد وتوعية الجمهور لتجنب هذه الممارسات الخاطئة.