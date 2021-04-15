ريم الفلاسي.. التعلم والترقي واكتساب الخبرات

أبوظبي (الاتحاد)

لبت الدكتورة ريم جمعة الفلاسي، أخصائية طب الأسرة، ومديرة مركز نعمة الصحي التابع للخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، نداء الوطن، وكانت مع خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، من خلال عملها مديرة لمركز المسح الوطني في الخوانيج بدبي تحت إدارة شركة «صحة».

وأعربت الفلاسي عن فخرها واعتزازها بالعمل ضمن خط الدفاع الأول، لمواجهة الجائحة، وقالت: إن هذا شيء بسيط تقدمه لدولة الإمارات وقيادتها التي أولت أبناء الإمارات عناية خاصة ووفرت لهم كل السبل للتعلم والترقي واكتساب الخبرات.

التحقت الفلاسي في العمل لدى «صحة» منذ عام 2011، حيث بدأت ببرنامج الإقامة لطب الأسرة، وبعد تخرجها بدأت حياتها العملية في منشآت «صحة»: حيث وفرت لها الفرصة لمواصلة تعليمها حتى حصلت على الماجستير في القيادة الصحية، من جامعة الشارقة، على الرغم من مسؤوليات العمل الكبيرة، لكن الدعم الكبير في جميع المجالات مكّنها من النجاح والحصول على الماجستير، وتتطلع لنيل درجات علمية أخرى تعزز من خبراتها.

أهلها تعليمها العالي وخبراتها الكبيرة لتكون ضمن أعضاء هيئة التدريس الأساسيين في برنامج طب الأسرة في العين، وأعضاء هيئة التدريس المساعدين في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الفلاسي أن «صحة» وفرت لها الفرصة لتطوير نفسها وزيادة مؤهلاتها العملية وخبراتها العملية بداية من التحاقها ببرنامج الإقامة، وحصولها على الماجستير، وحتى أصبحت مديرة لعدة مراكز صحية تابعة لشركة «صحة»، وتسهم حالياً في نقل خبراتها وعلمها لطلاب الطب، والمقيمين في برنامج طب الأسرة، وتحرص على مواصلة التعلم وتطوير مسيرتها المهنية.

تنصح الفلاسي أبناء الإمارات بالحرص على التعليم والحصول على أعلى الدرجات العلمية.