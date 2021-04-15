«ابتكار شرطة دبي» يناقش آليات التوظيف

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، أولى جلسات مبادرته الرمضانية «بأفكاركم نبتكر» في عامها الثاني عبر نظام الاتصال المرئي، حيث ناقشت آليات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص بين الاعتماد على التعليم الجامعي ومخرجاته في مختلف التخصصات، وبين الاعتماد على المهارات المُكتسبة والدورات التدريبية.

وتحدث خلال الجلسة خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وعبد الله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، والعقيد منصور يوسف القرقاوي نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، و عيسى أحمد الملا الرئيس التنفيذي لتطوير الكوادر الوطنية في هيئة المعرفة التنمية البشرية، أدار الجلسة مروان الحل مدير الأخبار الاقتصادية ومُقدم ومُعد البرامج في مؤسسة دبي للإعلام.