ضبط 1863 دراجة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أسفرت الحملة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والدوريات وبالتعاون مع بلدية الشارقة، وشركة (بيئة)، عن ضبط 1863 دراجة في مختلف المناطق خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتهدف الحملة لضبط الدراجات الكهربائية والنارية والهوائية المخالفة بمختلف أرجاء الإمارة، انطلاقاً من حرص الشرطة على سلامة قائدي تلك الدراجات، وتماشياً مع أهدافها التي تجسد إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، إنه تم ضبط 392 دراجة نارية، و1290 دراجة هوائية، و181 دراجة كهربائية، لافتاً إلى أن أبرز المخالفات في قيادة تلك الدراجات بالأماكن والطرقات غير المخصصة لها، وعدم التزام قائديها باشتراطات السلامة الخاصة بارتداء الخوذة واللبس الفسفوري، وغيرها من الاشتراطات التي تضمن سلامة مستخدميها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات قائدي تلك الفئة من الدراجات إلى استخدامها ضمن النطاق المحدد لها، والالتزام بقواعد السير والمرور، واتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحول دون تعرضهم للحوادث وتضمن سلامتهم.