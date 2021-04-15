«مالية شرطة أبوظبي» تتفقد خدمات تأجير الآليات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اللواء خليفة محمد مبارك الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم، وتحقيق رفاهية المجتمع من خلال العمل المستمر والتدريب ونشر الجودة والتميز المؤسسي وتعزيز ثقافة الولاء مشيداً بالتعاون مع الشركاء بما يعزز الصورة الحضارية لشرطة أبوظبي.

وكان مدير قطاع المالية والخدمات اطلع على الخطط التطويرية وسير العمل في إدارة «تأجير الآليات» بالقطاع، ضمن مشروع «زيارات القادة في الميدان».

واستمع إلى شرح عن الخدمات والجهود المبذولة في سرعة إنجاز المهام وإسعاد المتعاملين، وسعي العاملين في الإدارة إلى تبني مبادرات تطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة.

واطلع على المقترحات التطويرية وأهميتها في سرعة انجاز المعاملات، بينما أثنى المراجعون على اهتمام الإدارة بالارتقاء بالخدمات بصورة دقيقة وفق افضل المعايير المتطورة.