394 أسرة نزيل تستفيد من المير الرمضاني في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

وزعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية المير الرمضاني على 394 أسرة متعففة من أسر نزلاء المؤسسة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر بالشارقة، وجمعية الشارقة الخيرية، وجمعية الشارقة التعاونية ومركز ميغامول، وصندوق الفرج، وجمعية الإمارات للرعاية اللاحقة بدبي، والمجلس الأعلى للأسرة، وصندوق الشيخ خليفة بن زايد، وذلك بهدف زرع السعادة في نفوس النزلاء وأسرهم، انسجاماً مع الهدف الإستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، مع مراعاة التباعد الجسدي وكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار الجائحة.

وأكد العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية أن هناك العديد من البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، تهدف إلى الاهتمام بالنزلاء ورعاية أسرهم وأبنائهم بتقديم العديد من المساعدات الرامية إلى إسعاد الأسر المتعففة، بتوفير الاحتياجات الأساسية وتلبية متطلبات الحياة اليومية، لما في ذلك من أثر إيجابي كبير لزرع الطمأنينة والراحة في نفوسهم، سعياً إلى أن يعيش النزيل حالة من الاستقرار النفسي خلال قضاء فترة محكوميته داخل المؤسسة.

وأشاد بالشراكات القائمة بين المؤسسة، وكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة بالشارقة، لإسهامهم البارز ودورهم الريادي في إنجاح عمل المؤسسة، مما جعلها ضمن أفضل المؤسسات العقابية التي تعنى بالنزيل، وأسرته على مستوى العالم، مثمناً جهود كافة الجهات الخيرية والتطوعية والشركاء الإستراتيجيين لمساهمتهم في العديد من الأعمال الخيرية لنزلاء المؤسسة وذويهم، تحقيقاً للمعنى السامي للتكافل الاجتماعي.