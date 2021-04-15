الإمارات ترسل مساعدات لدعم متضرري هجوم «داعش» في موزمبيق

أرسلت دولة الإمارات 36 طناً من المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى جمهورية موزمبيق، للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تعرضت لها بلدة «بالما» الساحلية بمقاطعة كابو ديلغادو شمال موزمبيق، نتيجة الهجوم الإرهابي لجماعات مسلحة تنتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي، وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمئات من المصابين ونزوح عدد كبير للسكان من المدينة، ووجود العديد من العائلات بدون مأوى أو احتياجات غذائية أساسية خاصة من الأطفال والنساء.

اقرأ أيضا... موزمبيق تستعيد السيطرة على مدينة ساحلية بعد هجوم إرهابي



وقال خالد إبراهيم عبد العزيز شهيل القحطاني سفير فوق العادة ومفوض للدولة جمهورية موزمبيق إن «دولة الإمارات تسعى، منذ انضمامها للتحالف الدولي لدحر تنظيم «داعش» الإرهابي في عام 2014، إلى دعم كافة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو القضاء على هذا التنظيم ومنع انتشار أيديولوجيته المتطرفة».

وأضاف أن هذه المساعدات الإنسانية العاجلة التي ترسلها دولة الإمارات إلى جمهورية موزمبيق تأتي في إطار توفير الإمدادات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للتخفيف عن كاهل المتضررين من الهجوم الإرهابي، كما تأتي ضمن الاستجابة الإنسانية ومساعدة كافة الدول الأفريقية في مثل هذه الظروف الحرجة.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت، في وقت سابق، مساعدات تحتوي على 8.7 طن من الإمدادات الطبية إلى موزمبيق، لدعم نحو 9 آلاف من العاملين في القطاع الطبي على مواجهة جائحة «كوفيد-19».