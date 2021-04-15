طقس الإمارات غداً

تووقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً ومغبراً على بعض المناطق مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصةً على البحر، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 15:29 والمد الثاني عند 03:05، والجزر الأول عند الساعة 09:40 والجزر الثاني عند الساعة 20:46. بحر عمان: متوسط - يضطرب مساءً فيما سيحدث المد الأول عند 12:44 والمد الثاني عند الساعة 23:29، والجزر الأول عند الساعة 18:07 والجزر الثاني عند الساعة 06:16.