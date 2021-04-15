" أبوظبي للإسكان" تتيح تغيير موافقة قرض البناء إلى شراء مسكن

أوضحت هيئة أبوظبي للإسكان عن إمكانية تغيير موافقة «قرض بناء صادر»، إلى «قرض شراء مسكن جاهز»، عبر إلغاء موافقة القرض وتقديم طلب استبدال منحة أرض سكنية، بقرض شراء مسكن جاهز، وفق ما ذكرت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر.