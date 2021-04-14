تعاون بين «أبوظبي الحكومية» و«الخدمة المدنية» بسنغافورة

أبوظبي (وام)

وقعت أكاديمية أبوظبي الحكومية وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة مذكرة تفاهم تتيح للطرفين تبادل المعرفة والخبرات حول القطاع العام ضمن مجالات الريادة والحوكمة والإدارة العامة. واتفق الطرفان على العمل معاً لتطوير برامج تدريبية وتعليمية جديدة بهدف تنمية الكفاءات في قطاع الخدمات العامة في كل من سنغافورة وأبوظبي.

وقالت الدكتورة مي ليث الطائي عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة، إن الشراكة مع كلية الخدمة المدنية تمثل فرصة رئيسة تتيح للجانبين تبادل المعرفة والخبرات بشكل مثمر في مجال القطاع العام. ومن جانبه، قال أونغ تون العميد والرئيس التنفيذي لكلية الخدمة المدنية في سنغافورة، إن تبادل كافة مجالات المعرفة يأتي على رأس أولوياتنا، وندرك أهمية تبادل وجهات النظر مع مؤسسات مرموقة مثل أكاديمية أبوظبي الحكومية.