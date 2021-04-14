إطلاق «المسلم الصغير» في دبي

دبي (وام)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامجاً رمضانياً بعنوان «المسلم الصغير»، بالتعاون مع «مركز موهبة للتدريب والتحفيز الإيجابي». يتضمن البرنامج الذي يستمر حتى الخامس من مايو المقبل مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تناسب احتياجات الناشئة من الذكور والإناث للفئات العمرية من 6 إلى 14 عاماً، وذلك في إطار ترسيخ الثقافة الإسلامية الوسطية لدى الفئة المستهدفة.

وأكدت الدكتورة حمدة أحمد المهيري مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، أن البرنامج الرمضاني يسعى إلى تشجيع الطلبة من خلال استخدام آليات جديدة لزيادة إدراك الجيل الناشئ بأهمية ضرورة استثمار أوقات الشهر الفضيل لهذه الفئات العمرية وتنمية العقل والجسد والفكر وتعزيز الأخلاق الحميدة عن طريق الأنشطة الثقافية الإسلامية المتنوعة المرتبطة بشهر رمضان المبارك. ويمكن للجمهور التواصل من خلال الرقم المجاني «800600» لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتسجيل أبنائهم.