«اجتماعية الشارقة» تنفذ مشروع اختبار المهن

الشارقة (وام)

أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة عن مشروع اختبارات الرخص المهنية للمهن الاجتماعية، الذي أعده نخبة من الخبراء المتخصصين من الأكاديميين، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف ضبط وتنظيم ومزاولة المهن الاجتماعية ودعمها وتطويرها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأفادت خلود النعيمي مدير إدارة الرخص الاجتماعية، بأن مشروع الاختبارات الذي تم إعداده؛ هو حصيلة اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ تم بموجبها إعداد اختبارات الرخص المهنية للمهن الاجتماعية في مجالات الاختصاص الاجتماعي والاختصاص النفسي ومعلم التربية، حيث تضمنت إعداد 16 اختباراً، بواقع 8 اختبارات مهنية باللغة العربية، و8 اختبارات باللغة الإنجليزية، بمعدل 120 سؤالاً اختبارياً لكل نموذج.

وتعمل الدائرة عبر إدارة الرخص الاجتماعية؛ على تنظيم وترخيص جميع مقدمي الخدمات الاجتماعية في القطاع الاجتماعي بالشارقة، والارتقاء به إلى مستويات متقدمة من الجودة والأمان، وبما يضمن وجود مهنيين مؤهلين بشكل جيد للتعامل مع الحالات الاجتماعية المتنوعة. ودعت الدائرة كافة ممارسي المهن الاجتماعية في الشارقة الحصول على ترخيص مهني يمكنهم من مزاولة مختلف المهن الاجتماعية، من خلال تقديم طلباتهم للحصول على وثيقة الترخيص من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة.