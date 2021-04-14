«الأنصاري للصرافة» تقدم مليون وجبة

دبي (الاتحاد)

أعلنت «الأنصاري للصرافة» التبرع بمليون درهم تعادل توفير المكونات الغذائية الأساسية لمليون وجبة ضمن حملة «100 مليون وجبة».

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة «الأنصاري للصرافة»: «يشرّفنا أن نكون جزءاً من الجهود الوطنية الرامية إلى إنجاح حملة»100 مليون وجبة«، التي تمثل رسالة محبة وتضامن من الإمارات إلى العالم. ونتطلّع إلى المساهمة بفعالية في ترجمة الأهداف الطموحة للمبادرة في جمع تبرعات كافية لمكافحة الجوع إقليمياً، وتوفير 100 مليون وجبة أو ما يعادلها من الدعم الغذائي للفئات الأقل حظاً، تماشياً مع التزامنا التام بالوفاء بمسؤولياتنا المجتمعية والوطنية والإنسانية، ودعم مسيرة الريادة التي تقودها دولتنا على خارطة العمل الخيري والعطاء الإنساني، في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.»

وأضاف الأنصاري: «تأتي الخطوة استكمالاً لمساهماتنا في»حملة 10 مليون وجبة«، التي نظّمتها »مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية« في العام الماضي، بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد»كوفيد-19«، من أجل مساعدة الأسر المتعففة والمتضررين من التداعيات الناجمة عن الوباء العالمي، استلهاماً من المبادئ السامية لشهر رمضان المبارك الذي يرسّخ قيم التآزر والتماسك المجتمعي. وتعتبر حملة »100 مليون وجبة« فرصة هامة للمشاركة في بناء مستقبل أكثر أمناً واستدامةً للأجيال القادمة، لا سيّما وأنها دفعة قوية للمساعي الدولية لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في القضاء التام على الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030.»