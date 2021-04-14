144 مليون درهم من «بيت الخير» دعماً للأسر المتعففة

دبي (وام)

أنفقت جمعية بيت الخير العام الماضي ما يزيد عن 144 مليون درهم لدعم الأسر المتعففة والأقل دخلاً، من خلال حزمة من المشاريع التي تدعم هذه الأسر، وترقى بمستواها المعيشي، وتعمل على إسعادها في رمضان وفي الأعياد وعند الطوارئ.

وتبدأ هذه المشاريع ببرنامج «أمان» الذي يقدم الدعم النقدي والغذائي بشكل شهري للأسر المسجلة في «بيت الخير» وعددها 4371 أسرة، حيث بلغ ما تقاضته هذه الأسر من دعم شهري على مدار العام 61.1 مليون درهم، وتم دعم تعليم أبناء هذه الأسر بـ 5.1 مليون، وتم تقديم دعم إضافي لتحسين معاشها من خلال برنامج «حافز» بـ 14.7 مليون والذي وفر لها دعماً للإسكان وزودها بالأجهزة والمستلزمات المنزلية، بالإضافة إلى صيانة عدد من المنازل. وتستفيد هذه الأسر بالإضافة إلى حوالي 1300 أسرة تتقاضى مساعدات موسمية نقدية وعينية في الشهر الفضيل والأعياد، من خلال برنامج «فرحة» لإسعاد الأسر، حيث تم توزيع 19 ألفاً و200 سلة غذائية ضمن مشروع المير الرمضاني بقيمة 13.5 مليون درهم وزكاة فطر بقيمة 1.4 مليون.

وقدم من خلال مشروع «العيدية» مبالغ نقدية بقيمة 10.6 مليون درهم، بالإضافة إلى كسوة ملابس لعدد من أبناء الأسر بحوالي 774 درهم، وبلغت قيمة المواد الغذائية التي تم توزيعها كدعم إضافي 4.5 مليون درهم، كما وزعت الجمعية حصص لحوم من خلال مشروع «الأضاحي» بقيمة 1.3 مليون درهم، بالإضافة إلى ما وزعه مشروع «نسك» للعقائق والنذور، ليصل مجموع ما أنفقه برنامج »فرحة« 35 مليون درهم.

وإلى جانب هذه الحزمة من المشاريع، تلبي الجمعية احتياجات هذه الأسر عندما تلمّ بها أزمة طارئة، وتعجز عن فك كربتها، فتقدم لها مساعدة طارئة ومقطوعة بالقدر الذي يجبر عجزها ويخرجها من محنتها، حيث بلغ الإنفاق على هؤلاء 28.4 مليون درهم على مدار العام. ».