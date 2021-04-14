25 ألف وجبة إفطار صائم من «الشارقة الخيرية»

الشارقة (الاتحاد)

باشرت جمعية الشارقة الخيرية توزيع مشروع «إفطار صائم» داخل الدولة، حيث وزعت 25 ألف وجبة خلال اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل في 116 نقطة توزيع تشمل كافة مدن ومناطق الإمارة، مع توجهات من قبل اللجنة العليا للحملة الرمضانية «جود» برفع الأعداد إلى 30 ألف وجبة، بما يعني إمكانية الوصول مع نهاية الشهر الكريم إلى مليون وجبة إفطار.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي، أن مشروع إفطار صائم واحد من المشاريع الرئيسية المشمولة في مشاريع الحملة، حيث يؤكد على قيم العطاء، وهو من الأعمال المحببة لدى المتبرعين، وقد بدأت الجمعية أمس الأول «الثلاثاء» توزيع وجبات الإفطار في 116 نقطة توزيع، شملت العمال في مقر سكنهم، من خلال التنسيق مع المطابخ التي تم التعاقد معها .

وجرى التأكيد على مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، من حيث توفير وسائل حفظ الوجبات خلال عملية النقل من المطابخ وإلى مواقع التوزيع، وكذلك توفير الكمامات والقفازات الطبية لفرق التوزيع، والوقوف على مسافات آمنة خلال استلام وتسليم الوجبات، إلى جانب المواقع التي تشهد كثافة سكانية بالأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، موضحاً أن نقاط توزيع الوجبات متوفرة في 30 موقعاً في مدينة الشارقة، و20 موقعاً بالمنطقة الوسطى، و66 موقعاً بالمنطقة الشرقية.

وأوضح ابن خادم أنه تمت دراسة المواقع لتحديد أعداد الوجبات المطلوب توفيرها لكل موقع، ولدينا موقع توزيع في المنطقة الحرة بالحمرية كأكبر مواقع الإفطار التابعة للجمعية والذي يوفر يومياً 4500 وجبة للمستهدفين، بينما يوفر موقع الإفطار بالمنطقة الحرة بمطار الشارقة 3500 وجبة يومياً، متوقعاً زيادة أعداد الوجبات الموزعة خلال الأيام القادمة من الشهر الكريم، ونوه إلى أن قنوات التبرع والمساهمة في المشروع متاحة عبر تبرعات الرسائل النصية القصيرة، والحسابات البنكية، والرابط الذكي وكذلك نافذة التبرعات عبر الموقع الإلكتروني.

وخارجياً، تنفذ الجمعية المشروع بواقع 250 ألف وجبة إفطار في عدد كبير من البلدان، بالتنسيق مع سفارات الدولة وعبر مكاتب الجمعية وممثليها في هذه البلدان.