يوسف علي يتبرع بمليون درهم لحملة «100 مليون وجبة»

دبي (الاتحاد)

أعلن رجل الأعمال يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة «اللولو العالمية» التبرع بمليون درهم تعادل مليون وجبة طعام في المجتمعات الأقل دخلاً، وذلك دعماً لحملة «100 مليون وجبة»، الأكبر من نوعها لإطعام الطعام والتي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في 20 دولة عربية وآسيوية وأفريقية طيلة شهر رمضان.

وتتعاون الحملة مع كافة الجهات المعنية والمؤسسات الخيرية في الدول العشرين التي تشملها لضمان التوزيع السريع والمنظم للطرود الغذائية التي تقدمها خلال شهر رمضان للملايين من مستحقيها أينما كانوا ضمن نطاق عمل الحملة. كما تفتح حملة 100 مليون وجبة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومجموعة من المؤسسات الخيرية والإنسانية، باب المساهمة في الحملة للأفراد والمؤسسات ومختلف مكونات مجتمع الأعمال والقطاعين الحكومي والخاص من داخل الدولة وخارجها لدعم المحتاجين وإطعام الجوعى في شهر العطاء.

رسالة إنسانية

وقال يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، إن حملة 100 مليون وجبة هي واحدة من أكثر الحملات الخيرية تميزاً، خاصة في ظل تزامنها مع شهر رمضان المبارك وحرصها على مد يد المساعدة والعون للعائلات المحتاجة والفئات الأكثر تأثراً بالتداعيات الناجمة عن الجائحة الحالية.

وأضاف: «كمؤسسة مسؤولة مجتمعياً وإنسانياً، ندرك دائماً أهمية رد الجميل للمجتمع، لذلك قدمنا مليون درهم لحملة 100 مليون وجبة، ونتعهد بتقديم كل الدعم لهذه المبادرة النبيلة».

وكانت مجموعة اللولو العالمية أسهمت العام الماضي في حملة «10 ملايين وجبة» التي نظمتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتوفير الدعم الغذائي للأفراد والأسر المتعففة التي تأثرت بتداعيات جائحة «كوفيد-19» العالمية وتوصيله إليها في مختلف أنحاء الدولة.

كما أسهمت الرئيس التنفيذي للمجموعة في دعم مشروع العام الذي اختارت مبادرة صنّاع الأمل، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، دعمه والمتمثل بتأسيس مستشفى مجدي يعقوب لأمراض القلب.