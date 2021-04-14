تفاهم بين «صحة دبي» ومستشفى الجليلة

دبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الصحة بدبي مذكرة تفاهم مع مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، لدفع وتنشيط حركة السياحة الصحية في دبي، وتحقيق التوافق الاستراتيجي في تقديم الخدمات الطبية والطبية المساندة، وخدمات الدعم المؤسسي، إلى جانب تضافر الجهود المشتركة، والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد المؤسسية والبشرية والمالية، وتجنب الازدواجية، وتطبيق منظومة متطورة لإدارة الإيرادات، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين ومقدمي الخدمة.

وقع المذكرة أمس عن الهيئة، عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وعن مستشفى الجليلة الدكتور عبد الله الخياط المدير التنفيذي للمستشفى، وذلك في مقر إدارة الهيئة بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال عوض صغير الكتبي عقب التوقيع: إن هيئة الصحة بدبي منفتحة على جميع المؤسسات الصحية والأكاديمية، وحريصة على تكوين الشراكات وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة.