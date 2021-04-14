يسر الشريعة في الصيام

أبوظبي (الاتحاد)

عذرت الشريعة الإسلامية المريض والمسافر ومن لا يطيق الصيام، فأباحت لهم أن يفطروا، وأن يقضوا تلك الأيام بعد عودة المسافر، وشفاء المريض، إذ إن الأصل في ديننا التيسير، فقد، قال الله - سبحانه وتعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، «سورة البقرة: الآية 185»، هذا المنهج الإلهي في التيسير يبين رحمته بعباده في هذه العبادة العظيمة ومن عظمها جاء في الحديث عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».

ودوماً نجد أن هناك أموراً تشتبه على الصائم ويكثر السؤال عنها، وهي لا تضر الصيام ولا تؤثر على صحته، فالاكتحال والقطرة في العين والأذن والأنف لا تفطر الصائم إلا إذا وجد طعمها في حلقه فعليه القضاء، وكذلك الحجامة فإنها لا تفطر الصائم سواء احتجم هو أو حجّم غيره، ويدخل في حكم الحجامة سحب الدم أثناء الصيام فإنه لا يفطر أيضاً، وكذلك إذا دخل إلى حلق الصائم غبار الطريق أو الدقيق أو كل ما لا يمكن الاحتراز منه، كابتلاع الريق أو البلغم واستعمال السواك أو فرشاة الأسنان، أو خروج القيء اليسير بغير إرادة الصائم.. لسوء هضمٍ أو مرضٍ بمعدته، فكل ذلك لا يؤثر على صحة الصيام.

وكذلك الأمر إذا شمّ الصائم العطور وكل ما له ريح طيبة، فإنه لا يفطر، وينسحب هذا الحكم على الصائم إذا شمّ البخور بغير تعمد التعرض المباشر له لاستنشاقه، وأما الإبر التي يأخذها الصائم للعلاج فلا تفسد صومه، بخلاف الإبر المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب فهي مفطرة.

كما أن الصائم إذا استحمّ أو سبح ولم يصل الماء إلى حلقه فصيامه صحيح، ولو أخَّر الغسل الواجب لما بعد الفجر فلا حرج عليه وصومه صحيح، فعن عامر بن ربيعة -رضي الله عنه- قال: «رأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ما لا أُحصي يتسَوَّكُ وَهوَ صائمٌ»، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجَمَ وهو صَائِم. «وعن عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما-: «أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وهو جُنُبٌ مِن أهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، ويَصُومُ».

ومما لا يؤثر في صحة الصيام التحاميل التي لا تصل إلى المعدة فلا يحصل الإفطار بها، ولا يضر استعمالها في نهار رمضان، ويلحق بذلك بخّاخ الربو والحبوب التي توضع تحت اللسان لمرضى القلب فجميعها لا تفطر الصائم، فالحمد له سبحانه وتعالى على نعمة هذا الدين الذي راعى أحوال الناس الضرورية والحاجية، فيسر عليهم ودفع الحرج والمشقة عنهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد التشريع الإسلامي في مراعاة تقلّبات الإنسان النفسية وحاجاته المختلفة أثناء الصيام.

ورمضان شهر اصطفاه الله وكرمه من بين الشهور، صيامه ركنٌ من أركان الدين فرضه رب العالمين، فقال سبحانه وتعالى: (... فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...)، «سورة البقرة: الآية 185»، فمن شهد هلال الشهر، وكان مقيماً صحيحاً في بدنه، وجب عليه أن يصومه، بعد ثبوت رؤية هلاله، لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، فندعو الله قائلين: «اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام عاقدين النية على الصيام والجد في الطاعة من أول ليلة.