محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا يتبادلان التهاني بحلول شهر رمضان

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك خلال اتصال هاتفي مع فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة.

ونقل سموه إلى فخامته تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وأطيب تمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولشعبه وبلده الصديق دوام الخير والبركة والسلامة.

وقد أعرب سموه والرئيس الإندونيسي عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما الصديقين مزيداً من الرخاء والازدهار وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية في هذا الشهر الفضيل بالسلام والاستقرار وأن ينزل الله تعالى رحماته على شعوب العالم أجمع ويرفع عنهم الوباء.