طلبة جامعة أبوظبي يفوزون في مسابقة «الروبوت»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز طلبة جامعة أبوظبي بالنسخة الثالثة من مسابقة «الروبوت» من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث حصدت ثلاثة فرق من طلبة هندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكانيكية والكهربائية والكمبيوتر في الجامعة ثلاثة مراكز من بين المراكز الأربعة الأولى (الأول والثالث والرابع)، متصدرة الجامعات المشاركة في المسابقة للعام الثاني على التوالي.

وقدمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منحة قيمة للمشروعات البحثية التي قدمها طلبة الهندسة الكهربائية والميكانيكية وهندسة الحاسوب، حيث حصل الفريق الفائز بالمركز الأول على مبلغ قدره 70 ألف درهم، كما حصل الفريق الفائز بالمركز الثالث على 10.000 درهم.

وفي النسخة الثالثة، عمل طلبة جامعة أبوظبي من خلال مشروعاتهم البحثية على تطوير جهاز مستقل لقياس حالة الأفران في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والتي تعمل في درجات حرارة مرتفعة جداً. حيث يجب أن يكون الروبوت الفائز (طائرة مسيّرة) قادراً على التقاط صور جوية لوضع الأفران واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الصورة.