موارد عجمان تطلق دبلوم «خبير الرشاقة الحكومية»

عجمان (الاتحاد)

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتنسيق والتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، البرنامج التدريبي الأول في الوطن العربي، الدبلوم التنفيذي «خبير الرشاقة المؤسسية في الإدارة الحكومية»، بمشاركة 21 موظفاً من الفئة الإشرافية في الجهات الحكومية بعجمان.

وقال راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية، إن البرنامج يأتي في ظل التوجهات الجديدة التي تشهدها القطاعات الحكومية في الدولة بشكل عام، وإمارة عجمان بشكل خاص، وانسجاماً مع رؤية عجمان التي تعد من أهم الجوانب التي تحظى بالاهتمام والدعم اللامحدود، في إطار التوجيهات الحثيثة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة واهتمام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.