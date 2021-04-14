جامعة الشارقة تكرم طلاب «تبادل الثقافات»

الشارقة (الاتحاد)

كرمت جامعة الشارقة قادة وجوالة وشابات الجامعة الممثلين للوفد الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في «لقاء تبادل الثقافات والحضارات»، والذي شاركت فيه الدولة من خلال جمعية كشافة الإمارات، ونظمته المنظمة الكشفية العربية الإقليم الكشفي العربي مؤخراً افتراضياً، بمشاركة 94 فريقاً من 19 دولة. حضر التكريم الدكتور شريف صدقي، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور عيد كنعان عميد شؤون الطلاب، وخليل رحمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، وسلامة جمعة الرحومي عميدة شؤون الطالبات، والدكتور هشام عبد الحليم رئيس قسم إدارة الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلاب، والقادة وجوالة وشابات جامعة الشارقة.