«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تطلق محاضرات رمضانية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن إطلاقها سلسلةً من المحاضرات الفكرية، تحت عنوان: «القيم الكبرى في القرآن الكريم» الخاصة بشهر رمضان المبارك، وذلك التزاماً منها بخدمة المجتمع وتطوير التعليم الديني، وتجديد الخطاب وفق الرؤية الإنسانية والقيمية، حيث تبرز هذه المحاضرات أهم القيم الإنسانية الكبرى التي تعد أصل الأخلاق، وتعتبر مبدأ رصيناً في النصوص القرآنية المحكمة. ويشارك في هذه السلسة الثقافية المتنوعة نخبة من كبار العلماء والمفكرين والمثقفين من جميع أنحاء العالم.

وأكّد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الانسانية، «أن الهدف من هذه المحاضرات هو تسليط الضوء على قيم القرآن الكريم، الذي يضع الإنسان في أولوية الاهتمامات، ويؤكد أن جميع الأديان جاءت لتحقيق السعادة لبني البشر، واستذكار المبادئ الكلية لتفسير نصوص القرآن، والتي تنطوي على السلام والرحمة والمواطنة وغيرها». وستقدم الجامعة سلسلتين خلال شهر رمضان الكريم، تتناول الأولى القيم الكبرى في القرآن الكريم، وسلسلة ثانية من المحاضرات الفكرية تحت عنوان: «الفلسفة والدين» تتناول مستجدات الفلسفة في الساحة.

وقال الدكتور الظاهري: إن أهمية هذه المحاضرات تكمن في الطرح الفلسفي العميق الذي يرنو إلى الاندماج الإيجابي مع الدين والتكامل المعرفي مع العلوم الأخرى.