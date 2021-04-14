«التغير المناخي» تطلق حملة «لرمضان مستدام»

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة حملة تحت عنوان: «لرمضان مستدام»، الهادفة إلى التوعية بأهمية الحد من هدر الغذاء، وتحفيز فئات المجتمع كافة على انتهاج سلوكيات الاستهلاك المستدام، ودعوة جميع الأفراد إلى تبني تغيرات إيجابية في الحياة اليومية تجعلنا أكثر استدامة.

وتأتي الحملة في إطار عمل الوزارة على تطبيق منظومة متكاملة، تضمن مشاركة مكونات المجتمع كافة في تعزيز أمن واستدامة الغذاء. وتدعم 3 من أهداف التنمية المستدامة وهي الاستهلاك والإنتاج المسؤول، وذلك من خلال التسوق بذكاء ودعم المنتجات المحلية والعضوية، والعمل المناخي، وذلك عبر إعادة الاستخدام، والقضاء على الجوع، عبر الحد من هدر الغذاء.

وتعتمد الحملة على 4 محاور تشمل الحد من هدر الطعام، وتعزيز سلوكيات التسوق وشراء الطعام المستدامة، وتحفيز الجمهور على إعادة استخدام متبقيات الغذاء، وتشجيع شراء المنتج المحلي والعضوي.