توقيع رقمي لقضاة «محاكم رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة خدمة استخدام التوقيع الرقمي بنجاح، ضمن أنظمتها التقنية القضائية، من خلال التوقيع على أول طلب قضائي باستخدام التوقيع الرقمي للهوية الرقمية «UAE Pass». وتتمثل الخدمة بتوقيع القضاة على القرارات الصادرة عنهم على الطلبات القضائية، بحيث يتم إتاحة وسيلة إضافية للتوقيع على القرارات القضائية، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني المعمول به منذ سنوات. وأوضح المستشار أحمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن تدشين الخدمة للتوقيع الرقمي لأعضاء السلطة القضائية على القرارات الصادرة، يأتي بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات، ورؤية القيادة الرشيدة للدولة في التحول الرقمي لكافة الخدمات، وضمن استراتيجية دائرة المحاكم في التقاضي عن بعد، و«محاكم بلا ورق».