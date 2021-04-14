1146 اشتراكاً مجانياً بمواقف الشارقة لكبار السن

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توفير 1146اشتراكاً سنوياً مجانياً لكبار السن حتى الآن، ضمن المبادرة التي أطلقتها لإعفائهم من رسوم المواقف العامة وإتاحتها لهم والوقوف في كافة مواقف المدينة بجميع الأوقات، انطلاقاً من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير احتياجات كبار السن والاهتمام بهم.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية أصدرت منذ إطلاق هذه المبادرة 1146 اشتراكاً، منها ما تم إنجازه عبر الموقع الإلكتروني، ومنها ما تم إنجازه في مبنى إدارة المواقف العامة، بحضور كبار السن المستفيدين من الخدمة، حيث تجسد هذه المبادرة اهتمام البلدية بهذه الفئة في المجتمع وتوفير سبل الراحة لهم، باعتبار المواقف العامة من أهم الخدمات التي تقدمها لاستفادة الجمهور منها عند الذهاب لوجهاتهم المختلفة في المدينة.

من جانبه، أكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، أن البلدية بدأت بتوفير هذه الاشتراكات بصورة افتراضية عبر موقعها الإلكتروني، مشيراً إلى أنه تم إطلاق المبادرة يناير الماضي، ولاقت استحساناً وإقبالاً من قبل كبار السن الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة منها.

وفي سياق متصل، أكد علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة، أن متطلبات الاستفادة من الخدمة تشمل أن يكون المتقدم من مواطني الإمارة ويبلغ من العمر 60 عاماً أو أكثر، ومنع استخدام المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أو المواقف المحجوزة للمؤسسات التجارية وغيرها، إلا في حال كان مستفيداً من الخدمة التي تقدمها، كما سيتم منح كل أسرة اشتراكاً واحداً فقط لمستفيد واحد من كبار السن في حال تحققت شروط منح الاشتراك، مشيراً إلى أن هذه الاشتراكات تتيح لكبار السن الاستفادة من 50 ألف موقف توفرها البلدية في مختلف مناطق مدينة الشارقة.