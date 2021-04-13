«طوارئ وأزمات الفجيرة» يشدد على ضرورة الالتزام

الفجيرة (وام)

أكد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة على ضرورة التقيد باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، خلال شهر رمضان المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وقال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي للإمارة، إن الفريق اعتمد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تضمنت منع التجمعات والزيارات العائلية، ومنع توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر، بالإضافة إلى منع إنشاء خيم الإفطار لتناول الوجبات الجماعية، ومنع تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل أو إقامة موائد الإفطار أمام المساجد، على أن يقتصر توزيع الوجبات أو المساعدات العينية من قبل الجهات الخيرية الرسمية المعتمدة في الدولة وحسب البروتوكول الخاص المعتمد. كما شملت التعليمات الابتعاد عن التجمعات الكبيرة في الأماكن المرتبطة بأنشطة رمضان مثل الأسواق والمحال التجارية المزدحمة، ومنع إنشاء الخيم الرمضانية التجارية، والتي تقدم خدمات الأطعمة والمشروبات والشيشة المصاحبة عادة للمطاعم والفنادق والوجبات السياحية المختلفة أو في أي مكان عام آخر.