عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية السودان

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة.

جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان، وسبل تعزيزها وتطويرها في عدة مجالات ومنها الاستثمارية والزراعية.

كما تبادل الجانبان التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي مريم الصادق المهدي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة، وعبر سموه عن تمنياته لجمهورية السودان والشعب السوداني الشقيق الاستقرار والتقدم والازدهار.

وتبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان، مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمركز القومي للدراسات الدبلوماسية في السودان.