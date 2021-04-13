محمد بن زايد يتبادل هاتفياً التهاني بشهر رمضان مع عددٍ من قادة الدول الشقيقة

أبوظبي (وام)

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الشقيقة.

ونقل سموه لهم - خلال الاتصالات الهاتفية - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة لشعوبهم وبلدانهم الشقيقة دوام الخير والازدهار. وقد أعرب القادة عن أسمى التهاني إلى سموه بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة، وأن يحمل هذا الشهر الفضيل الخير والبركة والسلام لشعوب الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم أجمع.