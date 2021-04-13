50 كتيباً من «خليفة للنخيل» لعام الخمسين

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، مبادرة (سلسلة الـ 50 كُتيب في عام الـ 50) فيما يخص زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة، أهمية المبادرة التي تأتي ترجمة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2021 «عام الخمسين»، والتي تهدف إلى نشر المعرفة العلمية المتخصصة، التزاماً بأهداف الجائزة، ونقل المعرفة للمزارعين والمهتمين العاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والعربي والدولي.

وأضاف الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة : تأتي هذه المبادرة احتفاءً بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتزامن مع عام الخمسين، والتي سوف تستقطب مجموعة كبيرة من الخبرات الأكاديمية المختصة من داخل دولة الإمارات وخارجها تغطي موضوعات علمية، فنية، إرشادية، وقصص نجاح مبتكرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل الزراعي وغيرها... بما يساهم في دعم البنية التحتية للمعرفة العلمية التي تخص قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، وتشمل إصدار 50 كُتيباً بصيغة إلكترونية (pdf)، وسوف تكون الكتيبات متاحة للجميع من خلال المكتبة الإلكترونية للجائزة (ekiaai.com).