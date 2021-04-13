%70 نسبة إنجاز «ساحة القوارب» في الممزر

الشارقة (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير التسهيلات للصيادين، والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة الباسمة، كشفت بلدية مدينة الشارقة خلال جولة ميدانية لمختلف المشاريع الحيوية والتطويرية التي تقوم بتنفيذها، بحضور ثابت الطريفي مديرها العام ومساعديه، عن إنجاز 70% من مشروع ساحة مواقف القوارب في منطقة الممزر.

وأكد ثابت الطريفي أن البلدية تواصل جهودها الحثيثة وعملها الدؤوب لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بإنجاز الساحة والتي تعتبر مكرمة من مكارم سموه للصيادين.